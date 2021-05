Cantareata si actrita Cher a implinit, joi, onorabila varsta de 75 de ani. Un film despre viața acesteia este pregatit pentru Universal. Cherilyn Sarkisian, a facut anuntul pe contul ei de Twitter. Filmul nu a primit deocamdata un titlu. Lungmetrajul a fost produs de Judy Craymer si Gary Goetzman („Mamma Mia! 1 & 2”). Eric Roth („Forrest Gump”, „A Star Is Born”) va semna scenariul. Cher va fi producator al filmului impreuna cu Judy Craymer si Gary Goetzman, cu care a lucrat la „Mamma Mia! Here We Go Again” in 2018. Numele adevarat al cantareței Cher este Cherilyn Sarkisian LaPiere. Actrița este…