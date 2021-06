HBO Max a lansat o versiune mai ieftina care include insa și reclame. HBO Max si-a lansat versiunea cu reclame. Aceasta este disponibila in Statele Unite pentru 10 dolari pe luna. Fata de varianta initiala, noua versiune costa cu 5 dolari mai putin. HBO are in prezent si o promotie pentru abonamentul platit integral pe un an de zile. Utilizatorii beneficiaza de o reducere de 15%. Noua versiune HBO va include reclame de 4 minute pe ora. HBO susține ca va avea cea mai putina reclama dintre toate serviciile de streaming. Trebuie menționat faptul ca serviciul cu reclame va avea si alte limitari.…