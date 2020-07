Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 20 iunie 2020 1130, Statuia Sfantului Ierarh Andrei Saguna, Parcul „Andrei Saguna” din Sf. Gheorghe Slujba de pomenire pentru membrii fondatori ai Ligii Cultural-Crestine „Andrei Saguna” și ai principalelor asociații culturale romanești din Sfantu Gheorghe; depunere de jerbe și coroane de flori…

- Autoritatile locale din comuna Malnas solicita capturarea unui urs care in ultimele doua saptamani si jumatate a creat mai multe pagube, intrand chiar si in casele oamenilor pentru a cauta hrana.Localnicii au fost avertizati in cursul zilei de luni, printr-un mesaj RoAlert, cu privire la prezenta a…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta de la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe a decis vineri ca incepand cu data de 2 iunie sa fie redeschise parcul de aventura, peretele de escalada, terenul de minigolf si terenul de tenis din cadrul Bazei de agrement de la Sugas Bai. Turistii si clientii care…

- Conform unei decizii luate de Primaria Sfantu Gheorghe, se reiau incepand cu data de 11 mai 2020 programarile pentru cununiile civile, suspendate din cauza starii de urgența decretata la mijlocul lunii martie. Cununiile vor putea fi oficiate la Casa Casatoriilor incepand cu data de 22 mai 2020. Cererile…

- Un centrul cultural si unul de agrement vor fi realizate pana in anul 2023 in municipiul Targu Secuiesc, investitiile, in valoare totala de peste 30 de milioane de lei, urmand sa fie cofinantate de Uniunea Europeana, mentioneaza conducerea Primariei, intr-o postare pe internet. Potrivit sursei citate,…

- Un videoclip muzical realizat in perioada pandemiei de coronavirus de peste 50 de artisti din municipiul Sfantu Gheorghe, avand ca tema bucuria de a trai, a devenit viral pe internet, cu peste 150.000 de vizualizari in numai cateva zile. „La initiativa Primariei, 51 de artisti locali s-au reunit pentru…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe, prin Directia de Asistenta Sociala (DAS), informeaza locuitorii ca se pot depune dosarele pentru atribuirea locuintelor sociale de pe raza orasului. La ora actuala sunt disponibile destul de putine locuinte sociale, doar 2-3 locatii, pentru care exista si o lista…

- Parlamentul a votat interzicerea exportului de buștean in spațiul extracomunitar timp de 10 ani. Actul normativ interzice exportul de buștean pe o perioada de 10 ani și prevede amenzi drastice pentru cei care nu respecta legea. Mai exact, nerespectarea interdicției de export a buștenilor se pedepsește…