Se întrerupe curentul pe câteva străzi din Săcele și Cristian Dstribuție Energie Electrica Romania (DEER) – Sucursala Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de joi, 12 mai, pe cateva strazi din Sacele și Cristian. Astfel, curentul electric va fi interupt conform urmatorului program: in intervalul orar 08.00-15.00, in Sacele , pe str. Babarunca, Șoimului și Valea Doftanei in intervalul orar 08.30-16.00, in Cristian , pe str. C. Porumbescu, G. Coșbuc, M. Eminescu, T. Vladimirescu și Teilor. Pentru apeluri de urgența clienții pot apela serviciul de call-center la numarul 0800-500-929 sau… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

