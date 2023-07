Se întâmplă la Dăbuleni: Pepenii, vânduți de samsari la prețuri duble față de Italia Sezonul pepenilor este mana cereasca pentru comercianți. Deși producatorii agricoli ar trebui sa se umple de bani, caștigul uriaș se aduna insa la intermediari. Samsarii sunt cei care aduc pe tarabe lubenițele zemoase și aromate, la prețuri mai mari decat in Italia, de exemplu. Un medic de familie din Sibiu a facut un calcul simplu privind pepenii de Dabuleni și caștigul fabulos al intermediarilor la un singur transport. Dr. Egri Eduard a aratat intr-o postare pe pagina sa de socializare cum ajung sa se imbogațeasca intermediarii de pe urma producatorilor agricoli. „Povestea pepenilor de Dabuleni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Sezonul pepenilor este mana cereasca pentru comercianți. Deși producatorii agricoli ar trebui sa se umple de bani, caștigul uriaș se aduna insa la intermediari. Samsarii sunt cei care aduc pe tarabe lubenițele zemoase și aromate, la prețuri mai mari decat in Italia, de exemplu.

