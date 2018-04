Stiri pe aceeasi tema

- Pe 6 decembrie 2017, Comisia de Recurs a FRF a decis sa dea castig de cauza clubului HM Junior Campina in litigiul cu CS Campina, obligand clubul administratiei locale sa plateasca suma de 24.000 lei si sa returneze clubului HM Junior noua din cei 18 jucatori, parte a contractului incheiat intre cele…

- Marian Dima Arbitrul asistent Marian Rotaru (foto) este prima „victima” a meciurilor oficiale din anul 2018, acesta ajungand la sectia „Urgente” a Spitalului Judetean Ploiesti, duminica, direct de la meciul Unirea Lacul Turcului – Vulturul Zanoaga (joc intrerupt in minutul 88, la scorul de 1-1)! Rotaru…

- Comisia de Disciplina a ligii elene a sanctionat, joi, echipa PAOK Salonic cu pierderea la masa verde a meciului cu AEK Atena, intrerupt si marcat de incidente dupa anularea unui gol in prelungiri, si deducerea a trei puncte din cele acumulate de formatia antrenata de Razvan Lucescu in acest sezon…

- Comisia a mentinut insa pierderea meciului cu Olympiacos la masa verde si amenda de 30.000 de euro. PAOK anunta ca va contesta si aceasta decizie. Dupa hotararea Comisiei de apel, PAOK urca pe locul 2, cu 52 de puncte, dupa 24 de etape. AEK e lider, cu 54, iar Olympiacos este pe locul 3, cu 50 de puncte.…

- PAOK Salonic, depunctata cu 3 puncte și amendata pentru incidentele de la meciul cu Olympiakos Pireu. Adio, titlu in Grecia! Vesti deloc bune pentru Razvan Lucescu, antrenorul care pana de curand se batea cu prima sansa la titlu in Grecia. PAOK Salonic a fost depunctata si suspendata dupa incidentele…

- Claudiu Niculescu, tehnicianul celor de la FC Voluntari, a fost suspendat doua etape de catre Comisia de Disciplina a FRF dupa scandalul creat la meciul de vinerea trecuta cu U Craiova, 0-1. "In baza art. 53.1 din RD se sanctioneaza dl. Claudiu Niculescu, antrenor principal FC Voluntari, cu suspendare…

- SPERANTE… Ajunsa la trei puncte in clasament dupa ce in sedinta Comisiei de Disciplina si Etica a AJF Vaslui a fost penalizata cu trei puncte, Multim Perieni nu da semne ca vrea sa se retraga din campionatul Ligii a 4-a. Cu toate ca sansele de salvare sunt destul de mici, echipa din Perieni are in [...]

- Pe langa Olimpia Satu Mare (Liga 2, 38 de puncte) si Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (Liga 3, Seria 4, 16 puncte), inca un club din primele trei ligi ale fotbalului romanesc s-a ales cu depunctare in acest sezon. In sedinta de miercuri, 17 ianuarie, a Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei Romane…