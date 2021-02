O unitate anticoruptie a procuraturii braziliene cunoscuta sub denumirea „Spalatoria auto” a fost inchisa oficial saptamana aceasta. In ciuda popularitatii “Spalatoriei auto”, procurorul general al Braziliei, Augusto Aras, a decis in septembrie anul trecut sa prelungeasca mandatul unitatii numai pana la 31 ianuarie, fara a preciza daca va mai fi reinnoit, potrivit Reuters. Unitatea este inchisa dupa sapte ani in care a contribuit la condamnarea a zeci de lideri politici si oameni de afaceri, inclusiv a unor fosti presedinti. Inainte de inchidere, echipa speciala a prezentat la bilantul celor sapte…