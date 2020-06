Se închide H&M. Veniturile s-au prăbușit din cauza pandemiei H&M planuiește sa inchida mai multe magazine dupa ce a inregistrat pierderi uriașe in prima jumatate a anului 2020. Retailerul suedez va accelera inchiderea magazinelor si va deschide anul acesta mai putine unitati decat estima anterior. Hennes & Mauritz, al doilea cel mai mare retailer de imbracaminte din lume, a suferit pierderi masive in al doilea... Read More Post-ul Se inchide H&M. Veniturile s-au prabușit din cauza pandemiei apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Pepco, prezent și in Romania, raporteaza un declin al profitului de peste 16%, din cauza impactului pandemiei Grupul Pepco a raportat marti un declin de 16,3% al profitului in perioada octombrie 2019 - martie 2020, la 89 de milioane de euro, din cauza impactului pandemiei de coronavirus, transmite…

- Ceremonia de decernare a premiilor Oscar care trebuia sa aiba loc in februarie 2021 a fost amanata pentru luna aprilie a anului viitor, din cauza pandemiei de coronavirus, a anunțat, luni, Academia americana de film, potrivit CNN. Este pentru prima oara in ultimii 40 de ani cand evenimentul de decernare…

- Elton John a suferit o pierdere de 60 de milioane de dolari dupa ce turneul lui de adio a fost, pentru moment, anulat din cauza pandemiei. Presa britanica este de parere ca e putin probabil ca muzicianul in varsta de 73 de ani sa poata primi o despagubire din partea asiguratorilor. Elton John este forțat...…

- Al doilea mare producator auto nipon, Nissan, estimeaza pierderi operationale din cauza scaderii vanzarilor, in urma crizei provoccate de pandemia de coronavirus, transmite Reuters. Nissan estimeaza...

- Federația din China, țara din care a pornit pandemia de coronavirus, le-a transmis cluburilor sa reduca salariile tuturor angajaților cu 30%, pentru a taia astfel cheltuielile din aceasta perioada in care activitațile sportive sunt suspendate. Luni, presedintele clubului Guangzhou RF a afirmat ca…

- Pandemia de COVID-19 continua sa iși puna amprenta pe lumea fotbalului. Dupa suspendarea aproape a tuturor competițiilor la nivel mondial, acum a venit randul cotelor de piața ale jucatorilor sa primeasca o lovitura puternica. ...

- Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat o scadere cu 46% a vanzarilor in martie, din cauza restrictiilor introduse pentru stoparea pandemiei de coronavirus (Covid-19), si a avertizat ca se asteapta la pierderi in acest trimestru, transmit…

- Avand in vedere situatia financiara dramatica a companiei, dar si reducerea abrupta a numarului de calatori, municipalitatea a aprobat un plan de reducere a programului mijloacelor de transport in comun. Deja, Transurb SA anuntase ca trimite o parte din personal in somaj tehnic.