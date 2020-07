Se închid anumite cluburi? Măsura luată în calcul de premier Premierul Romaniei, Ludovic Orban susține ca unele cluburi ”ar trebui inchise” pentru ca nu respecta regulile impuse de autoritați. ”Sunt unele cluburi care dupa parerea mea ar trebui inchise. Trebuie sa ne gandim foarte serios daca nu luam și noi masuri care au fost luate și in alte tari, ca dupa ora 22-23 sa se inchida astfel de tipuri de activitați. Va trebui sa facem o anaiza și, daca nu avem capacitatea sa-i readucem la respectarea regulilor, putem sa luam asfel de decizii”, a declarat premierul, la o ședința care are loc la Ministerul de Interne, la care iau parte toate structurile implicate… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

