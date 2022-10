Se încheie perioada de recrutare a asistenților maternali profesioniști în Gorj Perioada de recrutare a asistenților maternali profesioniști la nivelul județului Gorj se incheie, a anuntat DGASPC. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj mai desfașoara pana pe 21 octombrie o campanie de recrutare și identificare de persoane care doresc sa devina asistenți maternali profesioniști. Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in condițiile legii, care asigura prin activitatea pe care o desfașoara la domiciliul sau, creșterea, ingrijirea și educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primește in plasament. Pot… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Buzau anunța ca angajeaza asistenți maternali profesioniști, in vederea implementarii Proiectului „TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”. Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in condițiile…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Buzau anunța ca angajeaza asistenți maternali profesioniști, in vederea implementarii Proiectului „TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”. Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in condițiile…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Buzau, angajeaza asistenți maternali profesioniști, in implementarea Proiectului „TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”.

- Acordul cadru s a atribuit pentru 10 loturi de diverse produse alimentare. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea a organizat o licitatie pentru atribuirea acordului cadru de furnizare produse alimentare diverse. Conform platformei SEAP, autoritatea contractanta achizitioneaza,…

- Ca urmare a implementarii proiectului “TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, reteaua de asistenta maternala din judetul Vrancea, urmeaza a fi extinsa. De la inceputul implementarii proiectului, pana in prezent, au fost angajați 138 asistenti maternali. Poate deveni asistent…

- Direcția de Asistența Sociala Deva a prezentat consilierilor locali, in ședința ordinara de joi, 25 august 2022, raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilitați incadrate in grad grav. Conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor…

- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA, in calitate de partener in cadrul proiectului „TEAM – UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor" continua campania de identificare și recrutare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal…