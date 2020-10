Se încearcă o rapidă schimbare de generații în PSD PSD pregatește o noua generație de politicieni, spune Vasile Dincu, la RFI. Liderul Consiliului Național al partidului spune ca are o strategie pentru Ardeal, unde PSD pierde alegerile, și ca este nevoie ca formațiunea sa „refaca relația cu oamenii inteligenți”. Schimbarea va avea loc intr-un timp destul de scurt, afirma Dincu. Citește și: Harta majoritaților din teritoriu: Teatrele de razboi dupa alegerile locale . „Sunt cateva lucruri care ar trebui sa defineasca un candidat model, care sa fie in pas cu timpul lui și care sa poata profila partidul in mod real intr-o societate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

