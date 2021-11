Odata cu intrarea in vigoare a noilor masuri pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2, efectivele Ministerului Afacerilor Interne, impreuna cu reprezentanții altor autoritați, au intensificat acțiunile desfașurate la nivelul intregii țari, in locurile aglomerate, in piețe, centre comerciale, in mijloace de transport in comun atat de suprafața, cat și de subteran, […] Articolul Se face un nou apel la responsabilitate din partea cetațenilor și a operatorilor economici pentru ca doar printr-un efort comun vom reuși sa limitam raspandirea virusului SARS-CoV-2 a aparut prima data pe Ziarul…