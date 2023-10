Stiri pe aceeasi tema

- Populația civila din Fașia Gaza, care incearca sa paraseasca zona in care se anunța un conflict major intre militanții Hamas și forțele israeliene, traiește in condiții greu de imaginat. BBC a reușit sa stea de vorba cu un barbat a carui familie de 16 persoane sta de cateva zile blocata in sudul Fașiei,…

- Israelul a aprobat intrarea unui ajutor in Fașia Gaza cat mai repede posibil, a spus ieri președintele american, Joe Biden, aflat in vizita la Tel Aviv. Cabinetul israelian a cerut ca livrarea de alimente, apa și medicamente sa se faca din Egipt, prin punctul de trecere de la Rafah, și nu de pe teritoriul…

- Punctul de trecere de la Rafah - de la granița intre sudul Fașiei Gaza și Egipt - a fost bombardat de forțele israeliene, a anunțat luni, 16 octombrie, un post de radio afiliat gruparii palestiniene islamiste Hamas, potrivit Sky News.Mii de palestinieni s-au adunat la acest punct de trecere in ultimele…

- Egipt, Israel și Statele Unite ale Americii (SUA) ar fi cazut de acord asupra unei incetari a focului in sudul Fașiei Gaza, luni dimineața, 16 octombrie 2023. Hotararea vine in contextul redeschiderii punctului de trecere a frontierei Rafah. Cum evolueaza razboiul israeliano-palestinian. Incetare temporara…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a purtat discutii, la Cairo, cu presedintele egiptean, Abdel Fattah el-Sisi, despre care era de asteptat sa se concentreze asupra redeschiderii punctului Rafah de trecere a frontierei, informeaza Rador Radio Romania.Egiptul a rezistat presiunilor de a o…

- Hamas a respins propunerea Egiptului de a crea un coridor umanitar, pentru ca aceasta „ar forta poporul palestinian sa isi paraseasca patria” si ar implica noi stramutari si cautari de locuri de refugiu, a declarat joi pentru EFE o sursa din cadrul gruparii islamiste. „Deschiderea unui coridor sigur…

- Rachetele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat, ascunsi intr-o autoutilitara, doisprezece cetateni din Bangladesh, Egipt și Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Șoferul, cetațean roman, este cercetat pentru infractiunea de trafic de…