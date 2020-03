Stiri pe aceeasi tema

MARAMUREȘ:Se fac angajari in domeniul bugetar. Se cauta: consilier, muncitori, paznici, secretar scoala, psihologi, administrator retea si mediator scolar. VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș…

MARAMUREȘ:Se fac angajari in domeniul bugetar. Se cauta: informaticieni, actori, contabili, muncitori, ingrijitoare și paznici VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs…

- Scoala Gimnaziala „Virgil Calotescu” din Bascov organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale, de executie vacante, in cadrul școlii, de: – administrator de patrimoniu; – ingrijitor – doua posturi. Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

MARAMUREȘ:Se fac angajari in domeniul bugetar. Se cauta: muncitor, administrator patrimoniu, ingrijitoare, administrator financiar, director camin, director administrativ, secretar școala și inspector.VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in…

Se fac angajari in domeniul bugetar.Se cauta bibliotecar, informatician, inspector, muncitori, contabil, ingrijitor, administrator patrimoniu, șofer , technician, bucatar, pedagog și asistent.VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul…

MARAMUREȘ: Se fac angajari in domeniul bugetar. Se cauta: consilieri, inspectori, bucatar, psiholog, muncitori, contabil, director, economist, șofer, paznic și ingrijitoare .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: Consilier…

MARAMUREȘ: Se fac angajari in domeniul bugetar. Se cauta: muncitori, economist, manager spital, paznic, ingrijitoare, director executiv, și consilier .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: Muncitor I croitor și muncitor…

- Peste 100 de persoane din invatamant (personal auxiliar si nedidactic) sunt afectate in judetul Maramures de interzicerea detasarilor din mediul privat in sectorul bugetar. “Interzicerea detasarilor din mediul privat in sectorul bugetar – conform OUG nr. 1/2020 – afecteaza in Maramures peste 100 de…