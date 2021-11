La Beijing, Partidul Comunist intentioneaza sa deschida calea pentru un al treilea mandat pentru presedintele Xi Jinping, dupa cum noteaza La Libre Belgique. Obiectivul ar fi acela de a intari pozitia de putere a lui Xi in vederea congresului partidului din 2022, in asa fel incat un al treilea mandat sa fie posibil. Xi ar fi primul lider care ramane in functie pentru un al treilea mandat dupa Mao Zedong. Iar The Guardian comenteaza ca „in contextul in care relațiile Chinei cu Vestul continua sa se deterioreze, multe capitale vestice se intreaba ce fel de putere va incerca sa devina China in viitorul…