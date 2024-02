Se demolează piaţa din Câmpulung Dupa cladirea autogarii, la Campulung este pusa la pamant și hala pieței agroalimentare! Demolarea acesteia din urma a inceput luni, 26 februarie și se executa sub supravegherea administrației locale care se va ocupa și de valorificarea fierului vechi rezultat.Piața va beneficia de o noua hala destinata comerțului, realizarea acesteia fiind efectuata cu finanțare de la […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

