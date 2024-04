Stiri pe aceeasi tema

- Scene terifiante s-au petrecut intr-un restaurant din Focșani. Un agent de paza il lovește cu bestialitate cu bastonul pe un barbat imbracat in haine de calugar, dupa ce in prealabil folosise un spray lacrimogen asupra lui. Incidentul șocant s-a petrecut chiar sub ochii clienților și ai angajaților…

- Cu 4% a scazut industria Romaniei in ianuarie 2024 fata de ianuarie 2023, cand scadea, de asemenea, cu 5,4% fata de aceeasi luna din anul precedent, relateaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Productia industriala a Romaniei a scazut in ianuarie 2024, prin comparatie cu ianuarie 2024, arata cele…

- O serie de evenimente recente in Buzau ridica semne de intrebare cu privire la numirile politice și presiunile asupra instituțiilor de control, subliniind o posibila rețea de influențe in conducerea OPC Buzau. Horia Constantinescu, Comisarul Șef al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor,…

- Piața bancara europeana este extrem de bine reglementata, un lucru ce a dus la o stabilitate a instituțiilor financiare, dar și la o scadere a concurenței. Adrian Codirlașu, vicepreședintele CFA Romania, spune ca efectul acestor reglementari este acela...

- Printr-o inițiativa neașteptata, Primaria Buzau se pregatește sa desfașoare o tranzacție importanta, platind o suma semnificativa de 50.000 de euro pentru a recupera patinoarul local. Cel care va beneficia de aceasta achiziție este un om de afaceri cu stranse conexiuni in cadrul Partidului Social Democrat…

- Un cunoscut lanț de magazine internațional și-a anunțat recent intrarea pe piața din Romania, un pas care promite sa aduca o noua dimensiune de concurența in sectorul de retail. Recunoscut pentru gama sa diversa de produse și pentru prețurile competitive, magazinul intra pe o piața deja dinamica, unde…

- Dupa anunțul privind desprinderea, in zbor, a unei porțiuni din fuzelajul unui Boeing 737 Max 9, autoritatea aviatica din SUA, Federal Aviation Administration, a decis ca peste 170 de aeronave sa fie consemnate la sol, decizie urmata la nivel internațional de companiile aeriene. Incidentul slabește…

