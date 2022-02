Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 23 februarie 2022, proiectul de Hotarare de Guvern privind acordarea unor ajutoare umanitare din rezerva Ministerului Sanatatii, cu titlu gratuit, pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria si Libia in conformitate cu…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat marți mai multe decrete, printre care promulgarea legii care aproba ordonanța de Guvern care permite ca statul sa valorifice dozele de vaccin impotriva COVID-19 care nu au fost folosite. De asemenea, a fost promulgata și legea privind acordarea de sprijin și asistența…

- Guvernul reintroduce acordarea șomajului tehnic și reglementeaza noi masuri de protecție sociala, in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitaților economice din cauza epidemiei de SARS-CoV-2. Astfel, Guvernul a aprobat acordarea masurilor de protecție sociala pana la 31 martie 2022,…

- ”In sedinta Comitetului de reglementare al ANRE din data de 29.12.2021, a fost aprobat Ordinul presedintelui ANRE nr. 146 din 29 decembrie 2021 pentru aprobarea Instructiunilor privind principiile, continutul si intocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termica a populatiei…

- ”Anul acesta, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a efectuat platile compensatorii pentru proprietarii privati de paduri, in conformitate cu prevederile HG nr. 447/2017, in valoare totala de peste 191,5 milioane de lei. Aceasta suma include si platile restante pentru anul 2019 in valoare de peste…

- „La zece ani de la adoptarea Legii educației naționale nr.1/2011, Parlamentul recunoaște importanța educației timpurii și creeaza cadrul de funcționare a creșelor din Romania ca unitați de invațamant!„, scrie pe pagina sa de socializare, senatorul Monica Cristina Anisie, președinta Comisiei pentru invațamant,…

- Economie Salariul minim poate fi acordat cel mult doi ani / Angajatorul, obligat sa majoreze venitul dupa aceasta perioada. “Capcana” e ca o poate face chiar și cu 1 leu decembrie 21, 2021 13:56 Modificarile aduse Codului muncii prin Ordonanța de Urgența nr. 130/17 decembrie 2021, care produce efecte…

- Sfarsitul de an muzical se afla, inevitabil, sub „dictatura” colindelor. De anul acesta se poate spune ca acest lucru se desfasoara absolut legal. In perioada 6-31 decembrie, in fiecare an, sunt marcate Zilele colindului din Romania, conform Legii nr. 171 din 23 iunie 2021. Proiectul de Lege privind…