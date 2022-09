Stiri pe aceeasi tema

Atacantul roman Denis Dragus a marcat un gol pentru Standard Liege, care a invins-o pe Sint-Truidense VV cu scorul de 2-1, vineri, in deplasare, in primul meci din etapa a 8-a a campionatului de fotbal al Belgiei.

Naționala masculina de polo pe apa a Romaniei a invins, marți, cu scorul de 11-10, formația statului Israel, intr-un meci pentru locurile 9-12 la Campionatul European de la Split, din Croația. Victoria a fost decisa la loviturile de departajare, scorul dupa cele 4 reprize regulamentare de joc fiind…

- Denis Draguș (23 de ani) a reușit un gol superb pentru Standard Liege, in victoria cu Oostende, scor 1-0, din etapa #7 din campionatul Belgiei. Internaționalul roman a șutat napraznic de la 16 metri, direct in vinclu, fara șanse pentru portarul advers. I-a impresionat pe jurnaliștii de la Eleven Sport,…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu, care evolueaza la echipa chineza Wuham Three Towns, a dat duminica o noua pasa de gol in campionat, intr-un meci castigat de formatia sa. Stanciu i-a pasat decisiv brazilianului Marcao, in minutul 5 al meciului de pe teren propriu cu Shenzen, si acesta a deschs scorul.…

- Partida dintre Rukh Lviv și Metalist Harkiv din prima etapa a campionatului din Ucrainei s-a incheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Meciul care a inceput la ora 15:00 a fost intrerupt in mai multe randuri de alarmele aeriene, astfel ca duelul s-a incheiat abia la ora 19:30, relateaza Digisport…

- Fotbalistul roman Denis Dragus a marcat golul echipei Standard Liege, care a fost invinsa de KRC Genk cu scorul de 3-1, duminica, in deplasare, in etapa a doua a campionatului Belgiei, potriivit Agerpres.Dragus a punctat in min. 24, golurile echipei gazda fiind reusite de Cyriel Dessers (5, 29 - penalty)…

