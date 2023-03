Stiri pe aceeasi tema

- ”Pentru Romania, productia de baterii este un imperativ strategic pentru tranzitia catre o energie curata, pentru modernizarea si cresterea competitivitatii industriei. Am aprobat, astazi, in sedinta de guvern, memorandmul cu tema ”Mandatarea Ministerului Economiei, autoritate publica nationala cu atributii…

- Consiliul de Administratie al companiei ROMARM a decis demiterea din functie a directorului general al companiei, Gabriel Tutu, aflat sub control judiciar in dosarul maștilor neconforme livrate catre spitalele MApN, incepand din 14 martie, a informat news.ro.„Avand in vedere evolutia evenimentelor cu…

- ”Tranzitia de la un model economic liniar la unul circular este un proces complex, pe care Ministerul Economiei il sprijina prin programe dedicate. Am inclus politicile verzi in toate programele derulate de Ministerul Economiei, astfel pozitionam Romania tot mai clar la conditiile aderariila OCDE. Dezvoltarea…

- „Avem un deficit al balantei comerciale, este adevarat, si acest deficit al balantei comerciale nu poate fi depasit decat prin sustinerea sectoarelor economice care aduc plus valoare si asa am ajuns la o schema de ajutor de stat pe care noi am initiat-o anul trecut pentru industria prelucratoare. (…)…

- Am susținut in cursul acestei saptamani o intrevedere de lucru foarte reușita alaturi de ministrul social-democrat al Economiei, domnul Florin Spataru, in cadrul careia am solicitat identificarea masurilor oportune pentru alocarea resurselor financiare suplimentare necesare dezvoltarii, modernizarii…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a participat marți, la Craiova, la evenimentul de semnare a primului contract de finanțare prin schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale” de catre Softronic Craiova, lansata…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a vizitat marti, 27 decembrie, compania Softronic din Craiova, specializata in producția și modernizarea de locomotive. In timpul acestei vizite, Florin Spataru a semnat cu Softronic un contract de finanțare din bugetul de stat. Suma de care va beneficia compania…

- ”O companie cu capital 100% romanesc, castigatoarea primei finantari prin schema de ajutor de stat pentru competitivitate lansata de Ministerul Economiei. Am semnat, astazi, contractul de finantare cu Softronic, un producator de locomotive din Craiova care a aplicat pentru accesarea de ajutor de minimis…