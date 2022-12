Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine știm cu toții, Yamato Zaharia și Denisa Despa sunt tot mai aproape sa formeze cel mai nou cuplu din showbiz. Fosta luptatorului MMA, Ema Karter, a facut un atac dur la adresa blondinei! Ce a spus, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Ema Karter (pe numele ei real Miruna Milu, 25 de ani), fosta iubita a campionului Yamato Zaharia, l-a criticat pentru modul in care iși alege iubitele.Luptatorul s-a cuplat cu Denisa Despa, iar Ema Karter a erupt. OnlyFanista iși critica rivala și o face drogata.”Ne-am desparțit de mult, dar am menținut…

- Yamato Zaharia e un barbat dorit de multe domnișoare, iar pe lista tanarului luptator de MMA se afla și Denisa Despa. Blondina a vorbit la Antena Stars ca e in perioada de cunoaștere cu el, insa iata ce ne spune și Yamato despre idila pe care ar avea-o cu Denisa Despa.

- Denisa Despa a recunoscut ca este in tatonari cu Yamato Zaharia in aceasta perioada. Celebra dansatoare a vorbit despre legatura dintre ea și luptator la Antena Stars și a dezvaluit in ce stadiu se afla și ce ii place la el.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu mamele soldaților ruși care lupa pe frontul din Ucraina. Intalnirea va avea loc vineri, iar prin aceasta, Putin vrea sa marcheze Ziua Mamei care se sarbatoreste in Rusia in ultima duminica din noiembrie. Femeile sunt alese pe spanceana de Kremlin. Evenimentul…

- "Pot canta orice, chiar și manele", sunt declarațiile pe care le face una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara. Mioara Velicu susține ca poate face orice. Mai mult decat atat, artista a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre necazurile pe care le-a avut in viața. Cum…