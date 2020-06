Stiri pe aceeasi tema

- La Devesel se amenajeaza un sens giratoriu la intersectia DN 56 B, km 13+100 cu DC 110. Prefectul judetului Mehedinti, Cristinel Pavel, spune ca era necesara constructia acestui sens giratoriu pentru un trafic in siguranta.

- Definirea zonei metropolitane și implicit cine poate circula fara declarație pe proprie raspundere a suscitat o vie discuție cu argumente pro și contra. Alexandru Moldovan, prefectul de Suceava, a venit cu lamuriri pe aceasta tema și spune ca persoanele care merg in comuna Șcheia sau cele care au ...

- Prefectul judetului Mehedinti, Cristinel Pavel, a convocat astazi, 18 mai, in sedinta extraordinara, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Mehedinti, dupa ce a fost confirmat un nou focar de pesta porcina africana la o ferma de porci din localitatea Vrancea.

- In aceasta seara, cinci persoane au fost implicate intr-un grav accident produs in localitatea Fața Cremenii, comuna Tamna. Potrivit primeor informații oferite de reprezentanții ISU Mehedinți, doua echipaje din cadrul Stației Strehaia au inervenit cu o autospeciala cu modul de descarcerarea și o ambulanța…

- Directia Administrarii Domeniului Public din cadrul Primariei Ramnicu Valcea asfalteaza, in aceasta perioada, strada Industriilor pe portiunea de aproximativ 1 km care a intrat in proprietatea municipiului in urma unui schimb de terenuri. Dupa decopertarea structurii rutiere si reparatii la fundatia…

- Un tata din Argeș traverseaza padurea pentru a-i duce alimente fetiței. Speriat de lupi, a fost salvat de jandarmi. Pentru un barbat de 24 ani din comuna Dragoslavele, drumul pe care il facea pana la fetița lui din comuna Namaești se putea termina tragic deoarece in aceasta dimineața a avut o intalnire…

- Furnizarea apei potabile in municipiul Orsova a fost oprita, dupa ce ploile abundente din ultimele ore au facut ca apa sa fie improprie consumului casnic. "Este un fenomen la priza de captare a sistemului de alimentare cu apa a municipiului Orșova, din localitatea Topleț, a aparut un fenomen inexplicabil,…

- O femeie din localitatea Eșelnița, Mehedinți, este cercetata pentru zadarnicirea combaterii bolilor și fals in declarații. Asta dupa ce a ieșit din autoizolare și a plecat la un magazin din comuna. Dosarul a fost inregistrat luni, la Parchetul de pe langa Judecatoria Orșova. ”Numita C.A.N. din comuna…