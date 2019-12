Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) continua acțiunile de susținere a contribuabililor in vederea conformarii la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care inregistreaza obligații fiscale principale restante, la data de 31.12.2018, ca pot beneficia, in condițiile reglementate…

- O serie de facilitați fiscale au fost disponibile pentru contribuabili, in acest an. Una dintre aceste facilitați face referire la anularea obligațiilor accesorii fiind prevazuta in Ordonanța de Guvern, 6/2019, capitolul II. Contribuabilii care mai doresc sa beneficieze de aceasta facilitate trebuie…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala continua acțiunile de susținere a contribuabililor in vederea conformarii la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care inregistreaza obligații fiscale principale restante, la data de 31.12.2018, ca pot beneficia, in condițiile reglementate de O.G.…

- Facilitați fiscale sub forma anularii obligațiilor accesorii in Economie / on 28/11/2019 at 14:25 / Agenția Naționala de Administrare Fiscala continua acțiunile de susținere a contribuabililor in vederea conformarii la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care inregistreaza obligații…

- Anunț important facut astazi de catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala! Zeci de mii de romani pot scapa de penalitați. Agenția Naționala de Administrare Fiscala continua acțiunile de susținere a contribuabililor in vederea conformarii la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care…

- Contribuabilii inregistrați in serviciul electronic Spatiul Privat Virtual pot solicita si primi online cazierul fiscal, incepand de miercuri, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Solicitarea se transmite prin intermediul Sectiunii "Solicitari / Eliberare documente/ Certificat…

- Peste 19.700 de argeseni, inrolati pana in prezent in Spatiul Privat Virtual. Ministerul Finantelor Publice urmareste dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne si accesibile. In acest context,…

- Ministerul Finantelor Publice urmareste dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne si... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!