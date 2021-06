Se apropie prima ediție din acest an a Expo Mobila Timișoara Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza prima ediție din acest an a expoziției naționale de industrie a mobilei, care se adreseaza atat publicului larg cat și firmelor contractante. Expoziția reunește producatori romani și importatori recunoscuți in domeniu, interesați sa intre pe piața timișeana și sa identifice noi parteneri de afaceri. La standurile Expo […] Articolul Se apropie prima ediție din acest an a Expo Mobila Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

