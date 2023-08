Se apropie cel mai tare concurs de mountain bike și alergare montană din Banat CARANSEBEȘ – Gugulan MTB&RUN va avea loc in 9 și 10 septembrie pe traseele din jurul Caransebeșului. Vor fi doua zile de sport și distracție pentru cei care vin in Parcul Teiuș, acolo unde e „cartierul general” al competiției ajunse la ediția cu numarul 4! Daca ziua de 9 septembrie aparține celor mai mari, fiind așteptați sportivi de calibru pe trasee pregatite din timp de organizatori, 10 septembrie e dedicata copiilor care, pe langa competițiile de alergare și biciclete, vor avea parte de surprize din cele mai placute, precum Teatru Magic Oz, Street Dance, medalii și multe alte premii in produse.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Congresul Universal de Esperanto (in Esperanto: Universala Kongreso de Esperanto) este cea mai longeviva tradiție internaționala de Esperanto, care s-a ținut aproape in fiecare an in ultimul secol. Editia 108 din acest an a avut loc intre 29 iulie – 5 august la Torino, in Italia, cu 1200 de participanți…

- In weekendul 25 – 27 august 2023, in Parcul Rozelor din Timișoara va avea loc o noua ediție, a XVIII-a, a Festivalului de Opera și Opereta. Vor fi puse in scena operele „Aida” de Giuseppe Verdi, „Vaduva vesela” de Franz Lehar și „La Traviata” de Giuseppe Verdi.

- Pe strazile din Cluj-Napoca a fost vazut un autoturism de lux, marca Ford Mustang Mach-E, 100% electric, a carui valoare de vanzare este de zeci de mii de euro. Mașina purta insemnele POLIȚIA. Dupa apariția imaginilor foto in spațiul public, IPJ Cluj a transmis un punct de vedere, in care explica faptul…

- PILDA ZILEI Sfanta BisericaDorind sa-l contrazica, un necredincios il intreba intr-o zi pe vecinul sau creștin.- Voi, creștinii, spuneți ca Dumnezeu este oriunde. Daca este așa, de ce te mai duci la Biserica, sa asculți predica, cand oricum il vedem peste tot.- Asa este, pe Dumnezeu, cei cu credința…

- Primaria Orașului Ardud și Consiliul Local al Orașului Ardud impreuna cu Casa de Cultura ,, Dr. Augustin Mircea”, organizeaza: Tabara de creație Ardud 2023 (20-27 iulie 2023) la sediul Primӑriei orașului Ardud și expoziția de Arte Vizuale, “West meets East- A Cultural Book Exchange 2023 ediția a- XII-a”…

- Organizarea ediției a XVIII-a a Conferinței „Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgența Moinești” in perioada 13-15 iulie a fost anunțata și prezentata intr-o conferința de presa susținuta in Bacau de managerul Spitalului din Moinești, prof. univ. dr. Adrian Cotirleț Tema ediției din acest…