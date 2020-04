Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere estimarile recente ale specialistilor referitoare la extinderea pandemiei in urmatoarele doua saptamani, pentru a spori masurile de prevenire a infectiei cu noul coronavirus, Acordul Patriarhiei Romane si Ministerului Afacerilor Interne, din data de 14 aprilie 2020, se modifica dupa…

- Marcel Vela a anuntat miercuri seara ca a semnat un nou acord intre MAI si Biserica Ortodoxa, dupa ce președintele Iohannis a cerut sa fie revizuit protocolul anterior. Fata de precedenta ințelegere, s-a renuntat la delegarea politistilor pentru a duce credinciosilor lumina, iar mersul la biserica a…

- Președintele Klaus Iohannis va cere ministrului de Interne și premierului sa revina asupra acordului cu Biserica Ortodoxa, prin care enoriașii ar fi primit acasa Paști cu ajutorul poliției și prin intermediul unor administratori de bloc. Acesta a declarat a spus ca este prematura relaxarea care s-a…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a ținut un discurs inaintea sarbatorilor pascale. Laitmotivul cuvantarii Reginei a fost lumina purificatoare a lumanarilor. „Coronavirusul nu ne va dobori. Avem nevoie de Paști mai mult ca niciodata. Oricat de neagra poate fi moarte, mai ales a celor chinuiți,…

- In acest an, pelerinajul de Florii se suspenda, Sfanta lumina va fi distribuita la cerere, in fata locuintelor, iar ”Paștile” vor fi distribuite gratuit credinciosilor, in locuri special... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul coomunei Gradina, Gabriela Iacobici, a gasit solutia ca de sarbatorile pascale oamenii sa primeasca lumina sfanta, fara sa mearga la biserica din localitatea constanteana.In noaptea de Inviere, parintele paroh va oficia slujba, iar intre orele 23:30 01:00, echipe ale Primariei Gradina, echipate…

- Un oras turc experimenteaza mesaje virale prin intermediul luminilor de la semafoare, care avertizeaza cetatenii cu privire la indatoririle civice de distantare sociala pentru a limita raspandirea coronavirusului, informeaza DPA. In centrul orasului Sakarya, la semafoare se aprinde lumina rosie ca de…

- Horoscop 25 martie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 25 martie 2020 - Berbec:Este o zi care iți aduce inspirație, incurajeaza gandurilebune, atitudinile pozitive și generozitatea de orice fel, nu neaparat pe ceamateriala. Horoscop 25 martie 2020 - Taur: Dincolo de ceea ce se…