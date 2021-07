Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru conducerea filialei PNL București vor avea loc sambata, 24 iulie, fara prezența fizica a unora dintre susținatorii de marca ai lui Florin Cițu. Practic, Alina Gorghiu (Lucian Isar), Rareș Bogdan, Emil Boc și Virgil Popescu, nu vor fi alaturi de premier pe scena din Capitala, pentru…

- Scandal monstru la alegerile PNL din Spania, unde peste 100 de delegați au chemat poliția pentru ca nu au fost lasați sa intre sa voteze. Presedintele PNL Spania, Catalin Stan, a fost reales, sambata, cu politia la usa, ca sa-l apere de cei care nu au fost lasati in sala. Agenții de paza nu au […] The…

- Actualul președinte al PNL București, Violeta Alexandru, susținatoare a lui Ludovic Orban, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Alexandru, fost ministru al Muncii, il va avea contracandidat pe Ciprian Cucu, primarul Sectorului 6. Violeta Alexandru și-a anunțat candidatura pe Facebook, vineri,…

- Toate sectiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise, duminica, la ora 7.00, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. 12 secții de votare sunt organizate in Romania, pentru…

- Mai multi membri din fostul PLUS si-au inaintat demisiile dupa alegerile din organizatia judeteana USR Bistrita-Nasaud, care au avut loc pe 4 iulie, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, noul lider al acestei filiale, Lorand Toth, care este si subprefect, relateaza Agerpres. „Pe mailul oficial,…

- Mai multi membri din fostul PLUS si-au inaintat demisiile dupa alegerile din organizatia judeteana USR Bistrita-Nasaud, care au avut loc pe 4 iulie, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, noul lider al acestei filiale, Lorand Toth, care este si subprefect, relateaza Agerpres. „Pe mailul oficial,…

- USR PLUS a avut alegerile interne in toate filialele din țara, in ultimele saptamani. Rezultatele arata ca USR a caștigat cele mai multe filiale, in timp ce PLUS a obținut șefia celei mai importante filiale, București. Congresul pentru alegerea președintelui formațiunii va avea loc pe 2 octombrie, candidații…

- USR PLUS a demarat alegerile interne in interiorul formațiunii, in vederea congresului care va avea la cateva zile distanța de cel al PNL, de la sfarșitul lunii septembrie. USR PLUS și-a desemnat caștigatorii sectoarelor din București, marți, prefectul Alin Stoica fiind noul șef al formațiunii pe sectorul…