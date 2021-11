Preturile actuale la alimente sunt majorate deja cu 15-20%, dar se anunța și alte scumpiri pentru 2022, dupa cum susține presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara – Sindalimenta, Dragos Frumosu. In opinia sa, producatorii vor incerca sa pastreze „cat pot” preturile actuale la alimente, desi in unele sectoare influenta majorarii preturilor la energie, combustibili si nutreturi in costuri este si de 60%. „Din discutiile pe care le-am avut deja cu anumiti producatori, cam toti incearca, de fapt, in afara de scumpirile care exista deja, sa pastreze pretul cat pot.…