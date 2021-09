Se anunță o „zi fierbinte”: Alegeri parlamentare în Rusia Cetațenii ruși merg azi la vot, pentru a alege noul Parlament de la Moscova. Astfel, aproximativ 108 milioane de rusi sunt asteptati la urne pentru alegerea a 450 de deputati in Duma, camera inferioara a Parlamentului rus. Jumatate dintre ei sunt numiti prin sistemul de liste cu reprezentare proportionala, iar cealalta jumatate prin sistemul uninominal, noteaza AFP. Scrutinul electoral este considerat foarte important e catre unii dintre analiști, pentru ca ar fi pentru prima data cand opoziția are șansa sa puna probleme serioase partidului Rusia Uita, al președintelui Putin. Acesta pleaca insa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

