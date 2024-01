Se anunță o nouă întârziere epică pe autostrăzile patriei, made in Turkey Turcii care construiesc autostrazile in Romania ar putea sa ne faca o noua surpriza. Dupa ce Alsim Alarko au intarziat lucrarile la doua loturi de pe A0, Mapa nu a inceput deloc bine secțiunea 2 a A1 Sibiu-Pitești. Asociația Pro Infrastructura, ONG care monitorizeaza lucrarile de pe autostrazile din Romania, susține ca asocierea turca Mapa-Cengiz, care lucreaza cel mai greu tronson de autostrada din țara, secținea 2 a A1 Sibiu-Pitești, a inceput cu stangul. ”Contractul semnat cu asocierea turca Mapa-Cengiz in 07.02.2022 are ordin de incepere dat in 01.07.2022 și specifica negru pe alb ca depunerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

