Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca saptamana viitoare estimeaza sa fie inchisa licitatia pentru modernizarea a 40 de kilometri de conducta de termoficare, precizand ca este optimist ca firmele care vor castiga vor putea incepe lucrul. Nicusor Dan a fost intrebat joi, intr-o conferinta…

- Nicusor Dan a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, in ce stadiu sunt lucrarile la reteaua de termoficare. “Marti, saptamana viitoare, estimam ca vom inchide licitatia pentru cei 40 de kilometri de conducta de termoficare. Cei 40 de kilometri sunt impartiti in trei loturi. Sunt optimist ca…

- Anul trecut bucureștenii au avut parte de o iarna grea. Nu neaparat din cauza zapezii, ci mai degraba din cauza lipsei de caldura și apa calda. Dar ieri, Primarul General Nicușor Dan i-a asigurat pe locuitorii Capitalei ca in aceasta iarna nu vor mai avea aceasta problema. Intr-un dialog cu presa, de…

- Nicușor Dan a declarat, vineri, intr-o conferina de presa ținuta pe un șanțier ca bucureștenii nu vor suferi la iarna din cauza lipsei caldurii și apei calde. „Nu se va intampla asta. Bucureștenii nu o sa ramana fara caldura și apa calda”, a promis Nicușor Dan El a precizat ca a preluat…

- Peste o mie de blocuri din Capitala, in special in sectoarele 2 și 3, nu au apa calda din cauza reviziilor. In luna ianuarie, primarul general Nicușor Dan anunța ca zeci de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii, dar […] The post…

- Romania TV anunța ca, potrivit unor surse, numaratoarea voturilor de la alegerile locale pentru Primaria Sectorului 1 s-a terminat de catre anchetatori. Romania TV spune ca Dan Tudorache a caștigat alegerile cu 1.700 de voturi avans fața de Clotilde Armand. Scandalul numararii voturilor de…

- O parte dintre locuitorii din mai multor sectoare ale Bucureștiului au ramas fara apa calda de aproape o saptamana. Atunci cand suna la call-centerul companiei Termoenergetica, oamenilor li se transmite ca situația s-ar putea rezolva poate chiar intr-o ora, in timp ce site, termenul la care ar urma…

- Dupa zile intregi in care s-a vorbit constant despre ploi și fenomene specifice instabilitații atmosferice, Capitala va fi cuprinsa de un val de caldura, ceea ce va face ca temperaturile sa atinga, in perioada urmatoare, pragul de canicula. Va crește și disconfortul termic, spun specialiștii. Administratia…