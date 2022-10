Stiri pe aceeasi tema

- Aprecierea recenta a dolarului american creeaza ”o situatie nesustenabila” pentru activele mai riscante, care s-ar putea solda cu o criza financiara sau economica, au avertizat luni analisti ai bancii Morgan Stanley, intr-o nota adresata clientilor, transmite Reuters, citat de news.ro

- Indicele dolarului a atins luni un nou maxim al ultimelor doua decenii, in timp ce lira sterlina a coborat la un minim istoric in raport cu moneda americana. Oscilatiile mari ale monedelor reprezinta o alta presiune asupra economiei globale si a castigurilor corporative, care ar urma sa scada pe masura…

- Un articol publicat in jurnalul PlosOne de o echipa de cercetatori din Timișoara face inconjurul lumii, fiind preluat de mai multe publicații, printre care și The Guardian. Articolul trateaza „micro-pauzele” de la locul de munca.

- Iohannis a declarat ca mediul de afaceri a avut dintotdeauna o contributie esentiala la consolidarea relatiilor dintre Romania si Germania, iar recunoasterea meritelor companiilor este importanta pentru stimularea performantei in continuare. ”Germania este cel mai important partener comercial al Romaniei,…

- Aprecierea dolarului ar putea putea determina cresterea facturilor la carburanti, dar si costuri mai mari de rambursare a datoriei publice si cresterea datoriei publice raportate la Produsul Intern Brut, sustin economistii consultati de Agerpres. “Aprecierea dolarului in raport cu leul romanesc (in…

- In acest an, și mai ales in ultima perioada, moneda americana s-a apreciat puternic. Atat la cursul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), cat și pe piețele financiare internaționale, dolarul a ajuns aproape de paritate cu euro. Se anunța noi scumpiri la carburanți! Ce se va intampla odata cu aprecierea…

- Disputa dintre FCSB și FCU Craiova, terminata 1-1, a produs un moment amuzant, care a avut in centru sistemul de Arbitraj Video. In repriza a doua, la un corner al oaspeților, Dawa l-a calcat pe Duarte in careul lui Tarnovan. Fault evident, care i-a scapat insa „centralului” Adrian Cojocaru. Chemat…

- Aprecierea dolarului afecteaza Romania pe canalul schimburilor comerciale, scumpind importurile marfurilor cotate pe burse in dolari, dar si la nivelul datoriei publice, guvernul platind mai mult pentru imprumuturile in dolari, sustin analistii. Aprecierea dolarului pe pietele internationale in raport…