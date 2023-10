Pe langa faptul ca angajații din IT vor plati impozit pe venit pentru suma ce depașește 10.000 de lei, mai este o modificare in legea taxelor Guvernului Ciolacu (296/2023) care este interpretata diferit de experții in fiscalitate. Sa nu uitam ca aceste masuri care vizeaza angajații din IT se aplica de la 1 noiembrie.