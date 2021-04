Scrisori din Basarabia pentru Basarabia: Ce crimă oribilă comit cei care robesc de bună-voie… Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în orasul Verholens. Acest oras se afla situat pe malul stâng al râului Lena, la nordul Siberiei de la rasarit. Iata-va descrierea acestui orasel facuta de însusi exilatul: &"Verholensa se afla locuit de patruzece familii, inteligenta acestui oras se compune din ispravnic (subprefect) si de zece cazaci, oameni pe jumatate salbatici. Aici nu creste nimic, nici cartofi, nici ceapa nu se face, poporatiunea se hraneste cu vânatul si cu pescuitul. Iarna la noi e aspra si lunga, ea înceteaza… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

