Scrisoarea sfâșietoare a Oanei Zăvoranu către mama ei Oana Zavoranu a postat cateva fotografii pe rețelele de socializare și a lasat un mesaj sfașietor – de fapt o scrisoare sfașietoare – pentru mama ei, Marioara Zavoranu. Supararea vedetei pe cea care i-a dat viața dureaza de multa vrem, dar acum se pare ca a atins culmi. „MAMA, TE IUBESC CU INIMA CURATA ȘI PLINA DE DURERE ȘI TE ROG SA MA IERȚI DACA POȚI, PENTRU TOT CE ȚI-AM FACUT ȘI PENTRU TOATE CELE PE CARE ȚI LE-AM GREȘIT. Iți promit ca am sa repar, cum știu și cum pot eu mai bine, toata suferința pe care ți-am produs-o aici pe pamant, fara sa știu ce fac…Am sa fac numai lucruri bune și frumoase,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializae, cu un mesaj dedicat regretatei sale mame, Marioara Zavoranu. Cele doua au fost ani de zile in scandal, iar vedeta a spus multe cuvinte drureroase la adresa celei care i-a dat viața. Recent,Oana Zavoranu și-a surprins…

- Oana Zavoranu a marturisit ca l-a redescoperit pe Dumnezeu. Actrița a facut marturisiri neașteptate pe rețelele de socializare, iar fanii au fost curioși sa afle daca aceasta și-a schimbat religia. Oana Zavoranu a povestit pe contul de Instagram ca și-a facut curațenie in viața și l-a redescoperit pe…

- In mijlocul scandalului in care este implicata cu o fosta partenera de afaceri, Oana Zavoranu le-a transmis un mesaj despre credința fanilor ei. Se pare ca vedeta și-a regasit credința in Dumnezeu, dar a ținut sa precizeze ca nu s-a „pocait” și a transmis o ințepatura la adresa unei vedete celebre din…

- Raluca Badulescu, in varsta de 48 de ani, a trecut printr-o transformare spectaculoasa in ultimii ani. Jurata de la „Bravo, ai stil” a fost invitata la emisiunea ZigZag, moderata de George Tanase, unde a comentat prima imagine aparuta in mediul online cu ea. Raluca Badulescu și-a exprimat reacția, fara…

- Bibi și Antonio Pican au decis sa mearga pe drumuri separate in primavara, anul acesta. Bibi s-a afișat pe rețelele de socializare la brațele noul ei iubit, iar artista a fost judecata de fanii ei deoarece a decis sa iși refaca viața. Cantareața a avut o reacție acida pe rețelele de socializare și a…

- Patriarhul Kirill a indemnat sa nu le fie frica de moarte, pe fondul mobilizarii."Mergeți cu curaj sa va indepliniți datoria militara. Și nu uitați ca, daca veți muri pentru țara voastra, veți fi cu Dumnezeu in imparația Sa, in glorie și in viața veșnica", scrie NEXTA.Presedintele Vladimir Putin a anuntat,…

- Elena Udrea a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fetiței sale. Aceasta doar ce a implinit varsta de 4 ani. „La mulți ani iubirea mea, Eva Maria! Cerurile s-au deschis astazi pentru tine. L-am rugat pe Dumnezeu sa crești sanatoasa și fericita, sa-ți aștearna in fața o cale ușoara,…

- Majda Aboulumosha traiește o poveste de iubire cu Mihai de aproximativ patru ani de zile. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”, de la Pro TV, a facut declarații despre viitorul ei soț și despre relația lor. Majda a dezvaluit ca e crede in casatorie și ca…