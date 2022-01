Stiri pe aceeasi tema

- Agentul Constantin Popescu a transmis o scrisoare familiei Raisei, fetița ucisa in accident, prin intermediul avocatului familiei, Adrian Cuculis. Aparatorul a dat publicitații scrisoarea, in care polițistul iși cere iertare și susține ca “regreta profund” tragedia pe care a provocat-o. Adrian Cuculis…

- Ioana Theodoru Serviciul Roman de Informații iși ia masuri de precauție pentru un an care se anunța dificil, avand in vedere crizele care amenința Romania: cumpara hartie igienica in valoarea de peste 2,2 milioane de lei (peste 440.000 de euro), la care se adauga TVA. Achiziția este facuta de U.M.0929…

- Presedintele Universitatii “Titu Maiorescu” din Bucuresti, Iosif Urs a fost trimis in judecata de DNA pentru santaj. Acesta ar fi amenintat un cadru didactic ca va face publice “fapte compromitatoare” legate de cariera sa, pentru a-i spune cine a “ordonat” anchetarea sa in dosarul privind fraudele la…

- Șeful PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu, a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat ca ar fi trucat concursul de la Serviciul județean de Ambulanța. In iulie 2021, procurorii au inceput urmarirea penala in acest dosar și l-au pus pe Pirvulescu sub control judiciar pentru 60 de zile. DNA…

- Procurorii DNA Timișoara au trrimis in judecata 26 de persoane, printre care și un fost șef de seviciu din DGASPC Timiș, care ar fi introdus ilegal in baza de date 491 de falși beneficiari de certificate de handicap. Prejudiciul calculat in acest caz depașește 5 milioane de euro. Un comunicat al DNA…

- Lovitura dura a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) in dosarul in care fostul ministru Gabriel Oprea, dar și mai mulți foști șefi ai Departamentului de Informații și Protecție Interna al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost puși sub acuzare de DNA pentru abuz in serviciu și deturnare…

- DNA a anunțat, miercuri, ca a dispus trimiterea in judecata a 34 de inculpati – angajati ai MAI, instructori si intermediari ai scolilor de soferi din Suceava. Acestia ar fi ajutat peste 230 de candidati sa fraudeze proba teoretica a examenului de obținere a permisului de conducere, in cursul anului…