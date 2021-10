Dragi parlamentari, daca mai reprezentanți romanii , va solicitam, ca mandatari ai celor care v-au trimis in aceasta funcție de demnitate publica, sa votati impotriva adoptarii certificatului verde, impotriva obligativitații vaccinarii și impotriva aplicarii oricaror altor mijloace de constrangere. In ciuda campaniilor de inspaimantare a populației și a introducerii diverselor restricții, la care ați contribuit […] Articolul Scrisoare deschisa parlamentarilor romani apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .