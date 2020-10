Stiri pe aceeasi tema

- O crestere a punctului de pensie cu 40% in acest moment trebuie evitata, pentru ca economia nu o poate sustine, iar in caz contrar consolidarea fiscala/bugetara graduala, care sa protejeze redresarea economica, va deveni una fortata, se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de academicianul Aurel…

- Majorarea punctului de pensie cu 40% ar duce la o crestere a deficitului bugetar in 2021 la peste 11% din PIB, fiind posibil un risc sistemic mare prin agravarea starii bugetului public, potrivit raportului de analiza a convergentei „Romania – Zona Euro, Monitor”, publicat pe site-ul Bancii Nationale…

- Fostul ministru PSD al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat marți la Antena 3 ca banii pentru creșterea punctului de pensie cu 40% au fost prevazuți in bugetul de stat și este o minciuna ce afirma guvernanții ca nu au de unde finanța o asemenea masura.Citește și: BREAKING Parlamentul a votat…

- Cu mai bine de un an în urma, când legea pensiilor a fost promulgata, o serie de institutii si economisti au semnalat pericolul major reprezentat de cresterea accelerata a costului cu pensiile asupra bugetului. Referinta deficitului bugetar era atunci de -3% din PIB într-o perioada…

- Ziua de 1 septembrie a adus cu sine creșterea punctului de pensie cu 14% chiar daca PSD promovat acte normative care prevedeau un salt cu 40%. Din cauza scaderii veniturilor la buget, urmare a declanșarii pandemiei, guvernul a decis o creștere mai lenta. Intr-o analiza facuta rectificarii bugetare,…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, afirma ca majorarea cu 14% a punctului de pensie este ”maximum posibil”, apreciind ca, in cifre absolute, este cea mai mare creștere a punctului de pensie. Pensii 2020. Orban a facut anunțul așteptat de toți pensionarii „Am luat o decizie grea. Cresterea punctului…

- Premierul Ludovic Orbn a declarat ca decizia de majorarea a pensiilor cu 14% de la 1 septembrie a fost una grea, insa este o decizie raționala in contextul in care economia nu poate susține o creștere mai mare. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca de patru luni este un adevarat dezmat in Parlament,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in ședința de guvern de saptamana aceasta se va lua decizia privind majorarea pensiilor, iar pensia minima va crește "cu un procent similar" celui de la punctul de pensie."In cursul acestei saptamani vom lua decizia. Fie azi, fie maine, poimaine sau joi sunt disponibil…