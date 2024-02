Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania anunta organizarea unui protest, joi, la sediul Ministerului Finantelor si la Camera Deputatilor. Sindicalistii reclama ca angajatii din sanatate si asistenta sociala au ajuns sa aiba un castig salarial mediu sub castiul salarial mediu pe economie si solicita,…

- Recunoasterea statului de dizabilitate al unei persoane pe intreg teritoriul UE ii va acorda acesteia acces egal la conditii speciale si tratament preferential la servicii publice si private, cum ar fi acces la parcare sau tarife de intrare reduse. Aceasta include accesul la transport, evenimente culturale,…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, salariile funcționarilor Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) din teritoriu vor fi egalizate cu cele ale personalului agenției de la nivel central. Decizia vine dupa ce angajații din țara au declanșat greve spontane și chiar au pichetat sediul…

- "Sunt bani de pensii. De luni avem legea promulgata, este o lege sustenabila, am facut-o impreuna cu experții Bancii Mondiale. Unul dintre principiile pe care a trebuit sa le susținem a fost cu privire la impactul și sustenabilitatea legii. Pentru noi, acest obiectiv a trebuit demonstrat și l-am demonstrat.…

- Diferențele salariale dintre femei și barbați pot fi parțial explicate de factori masurabili, cum ar fi nivelul studiilor, segregarea ocupaționala și experiența profesionala, exista și factori greu de masurat, cum ar fi discriminarea de gen, care pot contribui la discrepanțele veniturilor, scrie Pew…

- Un studiu realizat de Cult Research arata ca majoritatea romanilor (41%) prefera sa urmareasca parade și evenimente la televizor, in timp ce 30% aleg sa participe la aceste evenimente, cum ar fi parade, demonstrații și concerte in zona lor. Aceste activitați au aparut, in cercetare, drept cele mai populare…

- Elitele pradatoare au favorizat in Romania o societate bazata pe modelul extractiv si pe leviathanul de hartie, vina fiind si a trei componente din societatea romaneasca, a afirmat, marti, economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, in cadrul Galei aniversare 5 ani de la publicarea…

- Aproape jumatate dintre angajații romani, indiferent de generația din care fac parte, vor sa nu mearga la birou in zilele de vineri, iar o treime in zilele de luni, potrivit unui studiu care arata ce conteaza cel mai mult pentru salariații din Romania cand vine vorba de job.