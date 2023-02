Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Baia Mare, „Dr. Constantin Opriș” a facut publica o scrisoare de mulțumire primita din partea unei maramureșence care a dat naștere unui copil la cea mai mai mare unitate spitaliceasca din județ. Conducerea celui mai mare spital din județ recunoaște ca sunt…

- Dupa 16 ani la conducerea secției Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț, dr. Suzana Constantinescu a renunțat la funcție. De astazi, 1 februarie, la conducerea interimara a secției este dr. Iulia Liliana ILAȘ, cea care a secondat-o in ultimii ani. „Am acceptat funcția tocmai pentru…

- Unitatea de Primiri Urgențe SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgența Bistrița organizeaza in premiera cursuri de prim ajutor pentru parinți. Timp de 4 ore, parinții vor invața cum sa acorde primul ajutor copiilor lor, in caz de accidente. Spitalul Județean organizeaza cursuri gratuite de prim…

- MOLDOVA NOUA – Daca pana nu demult reprezentanții spitalului din oraș s-a axat pe consolidarea echipei de cadre medicale, in ultimul an, eforturile s-au concentrat pe crearea de condiții decente pentru pacienți! Primaria orașului din Clisura vorbește despre condiții din ce in ce mai bune și moderne…

- Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgența, a vorbit despre planurile pentru Secția de Psihiatrie a unitații medicale, ignorata in ultimii ani. Aceasta va fi modernizata și va cuprinde și un centru de sanatate mintala pentru copii. Secția de Psihiatrie de pe strada Someșului urmeaza sa…

- Proiectul de extindere a Spitalului Județean de Urgența Bistrița cu inca un corp ce va fi legat de cladirea principala prin pasarele suspendate a fost declarat eligibil la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Ministerul Sanatații a anunțat ca a incheiat prima etapa de evaluare…

- La ceas de sarbatoare, caci sarbatorile inca mai sunt, mai urmeaza, simt sa transmit un gand, poate mai multe, acelora care mi-ați ramas alaturi din ziua de 12 decembrie 2021. Și va voi scrie cu sinceritatea cu care v-am obișnuit. Din ziua aceea de duminica, tot ceea ce știam, ce credeam despre mine,…

- Medicii din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava au avut parte de o placuta surpriza de Craciun: au primit o scrisoare de mulțumire și urari de sarbatori, de la un tanar in varsta de 35 de ani, fost pacient al spitalului. ...