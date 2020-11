Stiri pe aceeasi tema

- O subventie federala in valoare de 53 de milioane de dolari va permite Institutului Scripps de Oceanografie si altor organizatii sa construiasca o flota de senzori si balize robotizate care vor avea misiunea de a monitoriza conditiile existente in toate oceanele de pe Terra, informeaza DPA, potrivit…

- Compania spatiala americana Blue Origin, creata de CEO-ul grupului Amazon, Jeff Bezos, a reusit marti un nou zbor-test al rachetei sale destinate turismului spatial, insa nu a anuntat data la care va avea loc primul sau zbor cu pasageri, informeaza AFP. Capsula New Shepard a fost propulsata deasupra…

- Sonda americana Osiris-Rex va cobori in data de 20 octombrie pe suprafata asteroidului Bennu, dupa o calatorie in spatiu de patru ani, pentru a preleva mostre din scoarta acestuia, in speranta de a le readuce apoi pe Terra si de a ii ajuta pe oamenii de stiinta sa inteleaga mai bine formarea Sistemului…

- Un vehicul spatial experimental reutilizabil, lansat pe orbita in urma cu doua zile de China, a revenit cu succes duminica pe Terra in locul prevazut, marcand astfel o reusita ce ar putea sa duca la realizarea unor zboruri in spatiu mai ieftine, a anuntat agentia de presa oficiala a statului chinez,…

- Participanții la o expediție complexa pe arhipelagul Pamintul Nou, organizata de Flota de Nord, impreuna cu Societatea Geografica Rusa și Parcul Național "Arctica Rusa", au descoperit separarea insulei de Peninsula Jerdi și, respectiv, formarea unei noi strimtori. Noile obiecte geografice au fost reprezentate…

- Nucleul interior solid al Pamantului are varsta de „doar” 1 miliard de ani, potrivit unui studiu publicat in revista Physical Review Letters. Informatia poate parea surprinzatoare, in conditiile in care varsta planetei noastre este estimata la 4,5 miliarde de ani, transmite joi Live Science, potrivit…

- Bill Gates este pesimist cu privire la urmarile crizei cauzate de pandemia de coronavirus. Cofondatorul companiei Microsoft are un scenariu sumbru pentru urmatorii ani, iar situația nu arata foarte incurajatoare. Mai exact, Bill Gates incearca sa prezica o noua criza, cu toate consecințele economice,…