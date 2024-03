Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin susține ca victoria sa in alegeri va permite Rusiei sa devina mai puternica si mai eficienta. Putin a vorbit si despre protestul „fara efect” fata de el si a adaugat ca Rusia trebuie sa isi intareasca armata, informeaza Reuters si BBC.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca rezolvarea problemelor in cadrul „operațiunii militare speciale” din Ucraina și consolidarea forțelor armate sunt principalele obiective pentru el in noul mandat. "In primul rand, trebuie sa rezolvam problemele in cadrul operațiunii militare speciale,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a adus vineri un omagiu, cu prilejul Zilei Internationale a Femeii, femeilor-soldat care lupta in Ucraina si celor care sustin atacul Moscovei impotriva statului vecin, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Putin a promulgat, de asemenea, cu prilejul zilei de 8 martie,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dezbatut vineri in cadrul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse neutralizarea amenintarilor provenite din spatiu cu care s-ar putea confrunta tara sa si a sustinut din nou ca Rusia nu are nicio intentie sa amplaseze arme nucleare in spatiu, in urma relatarilor…

- Rusia a informat ca a preluat „controlul total” asupra localitatii Avdiivka din estul Ucrainei dupa retragerea anuntata de Kiev a soldatilor sai din acest oras, epicentru al luptelor de luni de zile, o „victorie importanta”, salutata de presedintele Vladimir Putin. Potrivit Ministerului rus al Apararii,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a felicitat unitatile militare si pe comandantul acestora pentru capturarea orasului ucrainean Avdiivka, a anuntat sambata seara Kremlinul, relateaza Reuters, conform News.ro. Site-ul Kremlinului a precizat ca ministrul apararii, Serghei Soigu, i-a prezentat lui Putin…

- Președintele ales al Finlandei, Alexander Stubb, a declarat luni, 12 februarie, ca țara sa nu va avea legaturi la nivel inalt cu Rusia pana cand Kremlinul nu va pune capat razboiului din Ucraina, informeaza publicația rusa independenta The Moscow Times.Relațiile dintre Moscova și Helsinki s-au deteriorat…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat unei unitați guvernamentale sa caute in strainatate proprietați imobiliare care au aparținut Uniunii Sovietice și chiar Imperiului Rus, a anunțat la 19 ianuarie agenția de presa de stat TASS, scrie businessinsider.com.Putin a semnat doua decrete legate de…