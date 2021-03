Scrimă: Ana-Maria Popescu a fost vaccinată împotriva COVID-19 Campioana olimpica la spada de la Rio de Janeiro 2016, Ana-Maria Popescu, a fost vaccinata, luni dimineata, impotriva noului coronavirus la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino din Capitala. La iesirea din centrul de vaccinare, scrimera a declarat ca doza primita a fost primul cadou de 8 martie. "Vaccinul asta este primul cadou de 8 martie. Si, trebuie sa recunosc, sunt putin mai linistita. N-a durut vaccinul, pana la urma meseria mea este sa intep oamenii si sa nu ma las intepata. Pana la urma azi nu am avut incotro, dar o sa-mi iau revansa pentru ca imediat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

