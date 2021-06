Scos la licitație: Diamant extrem de rar, în formă de pară Un diamant rar in forma de para, care ar putea atrage oferte de pana la 15 milioane de dolari, va putea fi cumparat la o licitatie care va avea loc luna viitoare folosind, in premiera, criptomonede, a anuntat luni casa de licitatii Sotheby’s, transmite Reuters. Sotheby’s a spus ca ar fi prima data cand un diamant de o asemenea dimensiune va fi oferit pentru cumparare la licitatie cu criptomonede. Niciun alt obiect fizic de o valoare atat de mare nu a fost disponibil anterior pentru vanzare in criptomonede, a adaugat casa de licitatii, informeaza News.ro. Diamantul impecabil in forma de para, de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

