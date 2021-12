Scorneli mai vechi şi mai noi Cea mai grozava stire a fost insa aceea despre orasul fara strazi. Ideea e urmatoarea: se construieste un ansamblu urban (un cartier, cum ar veni) cu tot ce trebuie - locuinte, scoli, magazine farmacii, spital etc., etc. Toate aceste facilitati sunt la o azvarlitura de bat de locuinta cetateanului, asa ca nu mai e nevoie de masini, de autobuze, de strazi, intreg spatiul respectiv va fi un parc urias, fara poluare, un parc in care vei auzi pasarelele cantand, iar copiii se vor putea zbengui in voie. Sunt multe stirile care vorbesc despre societatea viitorului, despre salvarea planetei, despre tranzitia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

