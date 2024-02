Polițiștii, obligați să scadă din viteza indicată de radar! Proiect de lege Polițiștii ar putea fi obligați sa reduca din viteza indicata de radar, printr-un proiect de lege care amendeaza legislația rutiera. Un proiect de lege ii poate obliga pe polițiștii de la Rutiera sa cada din viteza inregistrata de radare! Vestea buna pentru șoferi vine printr-un proiect de lege care amendeaza legislația rutiera. Polițiștii, obligați sa scada din viteza indicata de radar Mai exact, proiectul de lege respectiv spune ca marja de eroare in cazul radarului a fost stabilita la 10 kilometri pe ora, respectiv 10% din viteza de peste 100 de kilometri la ora. Astfel, in cazul depașirii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

