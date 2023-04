Stiri pe aceeasi tema

Farul Constanța a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 3-2, și e sigura ca va incheia runda cu numarul 3 din play-off pe primul loc. Costantin „Dina" Grameni (20 de ani) nu concepe ratarea titlului.

- U Craiova 1948 a caștigat sambata, in deplasare, partida cu Universitatea Cluj-Napoca. Un jucator al oltenilor a marcat trei goluri. Partida a facut parte din etapa a III-a a play out-ului Superligii de fotbal.

- Liga a Patra din judetul Constanta a avut parte de o etapa de-a dreptul nebuna. In cele noua partide disputate sambata s-au inscris in total nu mai putin de 57 de goluri.Scorul etapei a fost stabilit de echipa CS Navodari care a castigat pe terenul celor de la Farul Tuzla cu incredibilul scor de 12-3.Liderul…

- Trei cutremure s-au produs sambata, in mai puțin de o ora, in Oltenia, județul Gorj.Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 15.25. Acesta a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la adancimea de 15.4 km, informeaza Mediafax.…

Atacantul Adrian Paun a marcat doua goluri pentru Hapoel Beer Sheva, luni, in meciul castigat cu scorul de 2-0, in fata formatiei Maccabi Bnei Raina, in etapa a 24-a a campionatului Israelului.

- Cristiano Ronaldo a reusit sa marcheze patru goluri pentru Al Nassr in meciul cu Al-Wehda, de joi, din campionatul Arabiei Saudite. Dupa meci, a devenit viral un videoclip in care se poate observa modul curios si ciudat in care portughezul este escortat in afara stadionului, informeaza News.ro.…

- Marko Dugandzic (28 de ani) a marcat 3 goluri cu FC Voluntari, in etapa #24 din Superliga. Performanța lui Dugandzic vine la doua saptamani de la hattrick-ul marcat in poarta lui Sepsi, la victoria cu 3-0 a Rapidului. Croatul a ajuns la 15 goluri in acest sezon de Liga 1 și e golgeterul competiției.…

Fotbalistul Florin Tanase a marcat doua goluri pentru echipa sa, Al-Jazira, intr-un meci din Cupa Presedintelui, in Emiratele Arabe Unite.