Școlile și grădinițele private pot rămâne deschise de luni. CNSU propusese Guvernului închiderea lor Școlile și gradinițele private pot face in continuare cursuri și activitați cu prezența fizica, potrivit Hotararii de Guvern care aproba o parte dintre masurile propuse vineri prin Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Deși Hotararea CNSU era extrem de clara și propunea Executivului inchiderea școlilor și gradinițelor private pentru o perioada de doua […] The post Școlile și gradinițele private pot ramane deschise de luni. CNSU propusese Guvernului inchiderea lor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Victoria, ca toate creșele vor ramane deschise. "S-a abilitat Ministerul Educației sa dea ordinul pentru vacanța de 14 zile, inclusiv afterschool-uri. Creșele sunt…

