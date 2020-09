Stiri pe aceeasi tema

- Toate școlile iși suspenda cursurile fizic timp de 3 zile, inainte și dupa alegeri, a anunțat vineri seara ministrul Educației. In acest interval, orele vor continua online, a precizat Anisie. Cursurile din instituțiile de invațamant, adica școli, gradinițe și licee vor fi suspendate vineri, 25 septembrie,…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca mai mai multe zile cursurile se vor desfasura online pentru a permite pregatirea sectiilor de votare si dezinfectarea ulterioara a claselor. Numarul de zile nu a fost inca decis, dar va fi stabilit prin ordin al ministrului educatiei.Premierul Ludovic Orban…

- Reprezentantii Primariei Sectorului 1 au precizat ca sunt pregatiti pentru inceperea noului an școlar, indiferent de scenariul care va fi aplicat: scenariul verde – toți elevii la școala, scenariul galben – jumatate dintre elevi la școala, jumatate online, sau scenariul roșu – toți elevii acasa,…

- Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta pentru reglementarea invatamantului on-line, anunta Ministerul Educatiei. Pana la deschiderea scolilor mai este o luna, dar inca este haos. Mai mult, se afla in pregatire un proiect de lege astfel incat fiecare localitate sa poata decide individual modul in…

- In acest context, Monica Anisie, ministrul Educației, vine cu noi precizari. Potrivit acesteia, in acest moment exista trei scenarii posibile pentru reluarea școlii, pe data de 10 septembrie, iar decizia finala ar urma sa fie luata in viitorul apropiat, dupa consultarea cu Ministerul Sanatații. Totodata,…