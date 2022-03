Școlile din Neamț care ar putea primi grantul de 200.000 euro pentru scăderea abandonului 22 de școli din Neamț ar putea beneficia de grantul de 200.000 euro de școala prin programul derulat de Guvern prin Ministerul Educației de intervenție in scaderea fenomenului de abandon școlar. La acestea se adauga alte 4 unitați ce apar in lista de prioritați in intervenție publicata de Ministerul Educației. Pentru grantul de 200.000 euro de școala tocmai s-a incheiat prima runda de aplicare, in 14 martie și deocamdata nu a fost publicata lista școlilor admise. Procedura de verificare a documentelor depuse inca nu s-a incheiat, dar sunt 1.474 cereri de finanțare inregistrate și validate in aplicație,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

